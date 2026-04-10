«Предъявите ИНН»: дропперов хотят отвадить от переводов по системе быстрых платежей

Для борьбы с дропперством с 1 июля 2026 года российские банки будут указывать ИНН клиентов при переводе средств через систему быстрых платежей. Его придется указывать при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами. Как это скажется на обычных россиянах — разбиралась «Газета.Ru».

С 1 июля российские банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов при переводах через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, выступая на форуме «Антифродум». Заявленная цель — борьба с дропперами, то есть посредниками в мошеннических операциях с кражей денег с банковских карт.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — сказал Юрков.

Заполнять графу с идентификационным номером налогоплательщика нужно будет при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами. По словам Никиты Юркова, для обхода ограничений дропперы могут сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счет и даже переоформить паспорт — при этом ИНН «практически незаменяем».

«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу НСПК отмечает, что для граждан ничего не изменится.

«Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, такая мера уже работает в платежной системе «Мир», — сообщили в пресс-службе оператора.

Кто такие дропперы и как с ними борются

Несмотря на принятые законы по борьбе с дропперами (сообщниками мошенников, которые помогают им выводить похищенные деньги), число этих преступников в России не снижается, говорил в конце 2025 года зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его данным, в этой незаконной деятельности участвуют около 2 млн человек, примерно треть из которых — иностранцы, в основном из Средней Азии. При этом депутат отмечал, что чаще всего сообщниками мошенников становятся самые обычные люди, особенно безработные и студенты, которые решают подработать «вне здравого смысла».

В середине прошлого года дропперство было официально объявлено вне закона : 5 июля вступили в силу изменения в статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Теперь за продажу своей банковской карты или доступа к счету виновникам грозит до трех лет лишения свободы, а также штраф до 300 тыс. руб. Аналогичное наказание — за совершение сомнительных операций по указанию третьих лиц. За покупку банковских карт и доступов к счетам мошенники могут быть приговорены к шести годам колонии.

С 1 сентября заработало ограничение на снятие наличных в банкоматах с карт, попавших в базу дропперов (ее ведет Центробанк). Помимо этого банки блокируют переводы на счета, замешанные в мошенничестве, а также отказывают их держателям в выпуске карт и отключают им мобильный банк.

Возможные неудобства от привязки ИНН россиян к их банковским счетам также исключать нельзя, пояснила «Газете.Ru» гендиректор платформы «Рокет Ворк», общественный уполномоченный в сфере цифровых финансовых технологий Анастасия Ускова. По ее словам, риск заключается не в тотальной проверке каждой мелкой операции, а в непрозрачности критериев, по которым действия граждан могут быть признаны подозрительными.

«Если основания для проверок остаются неясными, а процесс обжалования решений оказывается долгим и затратным, в уязвимом положении оказываются прежде всего обычные граждане и малый бизнес», — отметила Ускова.

Она выразила мнение, что граждане должны заранее понимать, какие операции могут вызвать вопросы у налоговой, а какие считаются допустимыми. Важным элементом могла бы стать автоматическая защита массового микробизнеса — репетиторов, фрилансеров, самозанятых, — когда легальная регистрация в удобном налоговом режиме через банк снижает вероятность блокировок и претензий со стороны контролирующих органов.