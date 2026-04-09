Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Губернатор сообщил об атаке на энергообъект в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали объект энергетики в южной части Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, часть оборудования на объекте была повреждена. На месте, там где это возможно, работают специалисты восстановительных бригад.

«На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы», — написал Балицкий.

Он добавил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.

5 апреля председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что около 500 тыс. человек в разных городах республики остались без света в результате атаки ВСУ. По его словам, украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре региона.

Позднее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали «графитовые бомбы» во время атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой народной республике.

Ранее в Воронежской области после атаки БПЛА выявили повреждение энергообъекта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!