Губернатор сообщил об атаке на энергообъект в Запорожской области

Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, часть оборудования на объекте была повреждена. На месте, там где это возможно, работают специалисты восстановительных бригад.

«На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы», — написал Балицкий.

Он добавил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.

5 апреля председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что около 500 тыс. человек в разных городах республики остались без света в результате атаки ВСУ. По его словам, украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре региона.

Позднее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали «графитовые бомбы» во время атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой народной республике.

Ранее в Воронежской области после атаки БПЛА выявили повреждение энергообъекта.