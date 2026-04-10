На Камчатке пропала туристическая группа

МЧС сообщило о пропаже туристической группы из семи человек на Камчатке
Игорь Носов/РИА Новости

На Камчатке пропала туристическая группа. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка-информ» со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

По информации ведомства, семь туристов шли в Налычевском парке без спутникового телефона и без палатки. Известно, что из-за конфликта группа разделилась 3 апреля. Двое участников с телефоном и палаткой вышли на кордон, а остальные семеро продолжили маршрут.

Последний раз туристы были замечены снегоходчиками 7 апреля у водопада на реке Шумная, идущими к Авачинскому перевалу. После этого никто из них не выходил на связь.

Контрольный срок возвращения группы — 10 апреля. Известно, что у пропавших нет палатки. Спасатели опасаются, что 8 апреля они попали в пургу, потеряли ориентир и замерзли. В настоящее время решается вопрос о выдвижении спасателей на снегоходах.

В конце февраля в Пермском крае пропала туристическая группа из пяти человек, которая совершала 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш. 1 марта сообщалось, что трех туристов удалось найти на плато Кваркуш. Двое из них не выжили.

