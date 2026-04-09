Российских судей не допустили к работе на ЧМ-2026

Российские судьи не примут участия в чемпионате мира по футболу в 2026 году

Российские судьи не были внесены в список арбитров, участвующих в чемпионате мира 2026 года. Информация об этом опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В итоговый список вошли 52 главных судьи, 88 линейных арбитров и 30 операторов VAR. Все представленные являются арбитрами из шести конфедераций ФИФА, а также из 50 национальных ассоциаций — членов организации. Эта судейская бригада станет самой многочисленной за всю историю футбольных чемпионатов мира. В списке также отсутствуют судьи из Ирана и Израиля.

Российские судьи не привлекались к обслуживанию матчей мирового первенства и в 2022 году.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Норвегии заявили, что российский футболист Никита Хайкин еще может сыграть на ЧМ-2026.