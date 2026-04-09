«Омрачить День Победы». Смогут ли ВСУ сорвать парад 9 Мая?

ВСУ попытаются запустить беспилотники и сорвать парад Победы 9 Мая, заявили в Госдуме. В то же время в соцсетях распространяются слухи о возможной отмене мероприятия — хотя в Кремле заявили, что «готовятся к празднованию». Как ВСУ будут «портить праздник» и почему парад на Красной площади обязательно состоится — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В ряде средств массовой информации и Telegram-каналов распространились слухи о возможной отмене парада Победы в Москве в 2026 году. Даже первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены запустить беспилотники и таким образом сорвать мероприятие.

Однако военный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы будет проведен в соответствии с давно устоявшимися традициями . В Кремле уже опровергали сообщения о его отмене. «Мы готовимся к празднованию Дня Победы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время нет никаких сомнений, что Киев действительно попытается атаковать столичный регион в целом и Красную площадь в частности с целью сорвать торжественное мероприятие.

Трудно представить главную площадь России 9 мая без традиционного парада: это торжественный, красочный и внушительный воинский ритуал, вызывающий у граждан чувство гордости за Вооруженные силы. Кроме того, среди участников парада будет немало воинов, принимающих участие в СВО, а во главе многих расчетов будут командиры, имеющие богатый боевой опыт. И, наконец, предстоящий парад должен стать еще и внушительной демонстрацией возросшего военного могущества России.

Сорвать подобное мероприятие — лакомая цель для Киева. И надо заметить, что интенсивность ударов украинских беспилотников по объектам на территории России в преддверии парада только растет.

Вряд ли ВСУ в праздничный день ограничатся ударами с целью срыва празднования Дня победы в Москве. В списке потенциальных целей для беспилотников, помимо Москвы и столичного региона, по-прежнему будут объекты топливно-энергетического комплекса страны, в том числе газопроводы, нефтепроводы, компрессорные станции; аэродромы дальней и оперативно-тактической авиации ВКС РФ; критические объекты инфраструктуры, например, важнейшие мостовые переходы; а также группировки Вооруженных сил и административно-политические центры.

Вполне возможно, что именно в этот день ВСУ постараются запустить максимально возможное число дронов — и омрачить День Победы наиболее массированным за весь период проведения спецоперации ударом.

И не стоит ждать, что в этот день украинская армия будет действовать по уже сложившимся шаблонам. Противник хитер, инициативен и изобретателен — и на 9 Мая, нет сомнения, заготовил разного рода сюрпризы. Заблаговременно вскрыть замыслы неприятеля — первостепенная задача всех видов разведки, от агентурной до космической.

Скорее всего, в ударах будут задействованы не только беспилотные летательные аппараты самолетного типа, но и весь спектр крылатых ракет, состоящий на оснащении ВСУ: «Фламинго», «Нептун», Storm Shadow и SCALP-EG.

Не приходится сомневаться, что в частях и соединениях противовоздушной обороны, тем более развернутых на прикрытии столицы России и Московского региона, уже проводятся мероприятия по повышению готовности к выполнению боевых задач, а в управлениях и штабах устанавливается круглосуточное дежурство руководящего состава.

В ВС РФ накануне праздника усиливается разведка всех видов, охрана и оборона наиболее важных объектов. В войсках ПВО усиливается боевое дежурство. Органы управления переводятся на боевой режим работы. Вводится круглосуточное дежурство полных смен боевых расчетов. Авиационные соединения и части находятся в готовности к выполнению боевых задач. Самолеты и вертолеты фронтовой и армейской авиации, предназначенные для борьбы с беспилотниками, дежурят на аэродромах с подвешенным боекомплектом.

В то же время вполне возможно, что порядок проведения торжественных мероприятий в приграничных с Украиной городах будет уточнен — в соответствии со складывающейся накануне праздника обстановкой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).