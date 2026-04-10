Побывать в космосе чаще всего мечтают россияне с доходом от 150 тыс. в месяц

Чаще всего мечтают побывать в космосе россияне, зарабатывающие от 150 тысяч
О полете в космос мечтают 38% россиян. Больше всего желающих — среди системных администраторов, программистов и ИТР. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

4 из 10 россиян (38%) мечтают о полете в космос, не хотели бы — 52%. Мужчины желают оказаться на орбите заметно чаще женщин: 45% против 29% соответственно. Молодежь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений (46% против 32% среди тех, кому за 45).

Чем выше доход, тем сильнее тяга к звездам: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц таких 31%, а среди россиян с доходом от 150 тысяч — уже 45%. Среди обладателей высшего образования космических романтиков и мечтателей — 38%, а среди закончивших колледжи — 32%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других отправиться к звездам хотят системные администраторы (49%), программисты (47%) и инженерно-технические работники (44%). Меньше всего желающих покинуть Землю — среди медицинских сестер (18%) и секретарей (19%).

Ранее нутрициолог прокомментировала рацион Гагарина в космосе.

 
