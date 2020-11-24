Госдума во II чтении одобрила законопроект о Госсовете
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Госдума во втором чтении одобрила законопроект о Государственном совете России, передает ТАСС.
В поддержку законопроекта проголосовали 344 депутата, 36 воздержались, против не было.
Следующее чтение назначено на 25 ноября.
Законопроект определяет статус и принцип формирования Госсовета.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Законопроект о правительстве РФ принят во втором чтении
— Рабочая группа госсовета обсудила выполнение поручений президента по COVID-19
— Комитет Думы рекомендовал принять во II чтении законопроект о Госсовете