Госдума во II чтении одобрила законопроект о Госсовете

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект о Государственном совете России, передает ТАСС.

В поддержку законопроекта проголосовали 344 депутата, 36 воздержались, против не было.

Следующее чтение назначено на 25 ноября.

Законопроект определяет статус и принцип формирования Госсовета.

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