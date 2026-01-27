МОК пригласил на Олимпиаду еще четырех россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на зимнюю Олимпиаду 2026 года российских горнолыжников Семена Ефимова и Юлии Плешкова, а также саночников Дарью Олесик и Павла Репилова, сообщает Sport24.

Уже приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков, Алена Крылова (оба шорт-трек), Дарья Непряева, Савелий Коростелев (оба лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семенова (обе конькобежный спорт).

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

