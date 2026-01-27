Размер шрифта
В Европарламенте ответили на требования Зеленского по вступлению Украины в ЕС

Австрийская АПС раскритиковала призывы Зеленского к ускоренному вступлению в ЕС
Процесс вступления страны в Европейский союз (ЕС) не может становиться «концертом по заявкам». Об этом заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски, комментируя призывы украинского лидера Владимира Зеленского к ускоренному присоединению республики к ЕС, передает РИА Новости.

«То, каким образом украинский президент вновь выдвигает требования к Европе и миру, является беспрецедентным. Требовать права на членство в ЕС, да еще и в столь краткой временной перспективе, граничит с проявлением высокомерия», — сказал глава делегации.

Вилимски добавил, что вступление в ЕС должно строго соответствовать действующим критериям и процедурам. При этом, по его словам, Украина не выполняет требования для организации процесса.

Несколькими часами ранее Зеленский заявил, что Украина планирует вступить в Евросоюз в 2027 году. Президент республики выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева.

Ранее президент Польши заявил, что вступление Украины в ЕС к 2027 году практически невозможно.
 
