Трамп ответил на вопрос о возможном увольнении министра Ноэм

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм не будет подавать в отставку. Его слова приводит Sky News.

Репортер спросил: «Кристи Ноэм собирается уйти в отставку?». На что президент ответил односложно: «Нет».

27 января сообщалось, что администрация США организовала проверку исполнения обязанностей министром внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, пострадавший был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады.