В Мичигане утвердили победу Байдена

В американском штате Мичиган официально утвердили победу кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает CNN.

В команде Байдена заявили, что он набрал в штате на 150 тыс. голосов избирателей больше, чем действующий глава государства Дональд Трамп.

Отмечается, что таким образом Байден получает 16 голосов выборщиков в Мичигане.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп заявил о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги выборов. Официально итоги еще не были подведены.

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