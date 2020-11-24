В Мичигане утвердили победу Байдена
В американском штате Мичиган официально утвердили победу кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает CNN.
В команде Байдена заявили, что он набрал в штате на 150 тыс. голосов избирателей больше, чем действующий глава государства Дональд Трамп.
Отмечается, что таким образом Байден получает 16 голосов выборщиков в Мичигане.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп заявил о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги выборов. Официально итоги еще не были подведены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Байден победил в Джорджии даже после пересчета голосов
— Байден: американцы не потерпят попыток Трампа изменить исход выборов
— Байден выбрал госсекретаря, советника по нацбезопасности и постпреда при ООН