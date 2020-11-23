Глава Минвостокразвития: Приморью нужна новая инфраструктура
Проблемы в инфраструктуре Приморья копились десятилетиями, и регионам нужна новая, которая будет учитывать экстремальные погодные условия. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в регион, передает РИА «Новости».
«Новая инфраструктура, которую мы должны создать взамен пострадавшей, должна это учитывать», - сказал на встрече с губернатором Чекунков, его слова РИА Новости привели в пресс-службе Минвостокразвития.
Чекунков отметил, что власти Приморья могут во всем полагаться на министерство, все правительство РФ приложит максимальные усилия, чтобы эти задачи решить максимально эффективно.
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