Журналисты пула Байдена направили сообщения с ругательствами в адрес Трампа

Журналиста из пула кандидата от Демократической партии Джо Байдена сообщения с ругательствами в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение члена пула, репортера Associated Press Зика Миллера.

По его словам, утром в воскресенье, 22 ноября, отправитель под ником Matthias Langton направил 30 одинаковых сообщений. В них содержалась одна фраза: «К черту Трампа». Серия сообщений завершилась письмом, в котором была слово «Извините».

Миллер уведомил, что после этого список получателей сообщений пресс-пула политика был на время переведен в режим модерации. Он отметил, что Matthias Langton лишили права отправки писем по списку.