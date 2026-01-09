В Ярославской области организовали пункт обогрева и ПВР из-за многокилометровой пробки

Евраев: открыт ПВР для автомобилистов, стоящих в большой пробке из Переславля

Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Переславля-Залесского Ярославской области в сторону Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Автомобилисты стоят в заторе по несколько часов, для них развернут пункт временного размещения (ПВР), сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, на Ярославском шоссе в Переславль-Залесском округе возникла сложная дорожная обстановка. Причиной стали непогода, а также несколько дорожно-транспортных происшествий и застрявшие на подъемах большегрузные автомобили. В связи с этим было введено ограничение движения транспорта на участке трассы М8 с 111-го по 134-й километр.

Евраев отметил, что последствия аварий уже устранены, однако движение большегрузов по-прежнему осложнено на участках со спусками и подъемами. Власти принимают меры для восстановления проезда, ситуация на трассе постепенно стабилизируется, заверил глава региона.

Для ускорения расчистки и обработки дороги от снега и наледи на место дополнительно направлены комбинированные машины. Кроме того, привлечена тяжелая техника для оказания помощи большегрузам. Водителям, застрявшим в пробке, организован подвоз топлива.

«Для обогрева людей на 134-м километре трассы М8, в районе поста ГИБДД, развернут мобильный пункт от МЧС. Также к месту направлены два снегохода и автобусы в сопровождении ГИБДД для желающих эвакуироваться в пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» Переславля-Залесского», — написал Евраев.

Он предупредил, что синоптики прогнозируют снегопад и завтра, 10 января.

До этого сообщалось, что циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву, а сотни водителей уже более 8 часов стоят в пробках на федеральных трассах.

Ранее актеры сериала «Солдаты» опоздали на спектакль в Ярославле из-за непогоды.