Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил Telegram-канал, информирующий о ситуации на подходах к мосту.

Движение было перекрыто в 22:28. Переправа не работала 35 минут.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отмечается в сообщении, опубликованном в 23:01.

9 января циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву. Так, из‑за сложных погодных условий было ограничено движение транспортных средств на участке трассы М‑8 от 111 до 134 км в Ярославской области, а сотни водителей уже более 10 часов стоят в многокилометровых пробках на федеральных трассах. По словам ярославского губернатора Михаила Евраева, причиной многокилометровой пробки стала непогода, а также несколько дорожно-транспортных происшествий и застрявшие на подъемах большегрузные автомобили. Власти развернули для автомобилистов пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» Переславля-Залесского.

2 ноября Telegram-канал Mash писал, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней требуется указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. По данным журналистов, если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

Ранее власти Кубани объяснили запрет на электрокары на Крымском мосту.