В Турции раскрыли, какое предложение сделали США Мадуро перед операцией в Венесуэле

США до проведения военной операции в Венесуэле предлагали президенту республики Николасу Мадуро выехать в любую точку мира. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

«Насколько нам известно, США предлагали Мадуро отправиться в любую точку мира. В ином случае предупреждали о военной операции. К нам такого запроса ни от Мадуро, ни от других стран не поступало. Мы не получали таких запросов», — сказал глава турецкого МИД.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».