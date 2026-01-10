Мексика намерена наладить отношения с США после угроз Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в ходе пресс-конференции, что страна намерена наладить отношения с США после угроз американского президента Дональда Трампа ударить по наркокартелям. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы собираемся усилить взаимодействие [с Вашингтоном], поэтому я попросила министра [иностранных дел] Хуана Рамона де ла Фуэнте, чтобы он при необходимости встретился с госсекретарем США [Марко Рубио]», — поделилась Шейнбаум.

Накануне Трамп заявил, что Вооруженные силы США приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике.

Американский президент отметил, что картели управляют Мексикой. По его словам, он с грустью следит за этой ситуацией.

3 января, вскоре после проведения в Венесуэле операции по захвату президента страны Николаса Мадуро, Трамп на пресс-конференции пригрозил нескольким латиноамериканским странам. В частности, американский лидер заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой, где, по его мнению, сильно влияние преступных картелей. Он утверждал, что власти страны предпринимают недостаточные усилия по борьбе с ними, из-за чего государство превратилось в канал поставок наркотиков в Соединенные Штаты.

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».