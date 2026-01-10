Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну

Трамп: надо получать Нобелевскую премию мира за каждую остановленную войну
Jonathan Ernst/Reuters

Нобелевский комитет должен выдавать премию мира за каждый урегулированный конфликт. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал он.

7 января Трамп заявил, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира «по глупости», поскольку он «в одиночку завершил восемь войн» и «спас миллионы жизней».

5 января газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Трамп не намерен помогать лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо становиться президентом в связи с тем, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. По словам одного из собеседников издания, решение Мачадо принять награду стало ее «величайшим грехом» в глазах президента США.

В декабре Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Он отметил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам американского лидера, он не хочет быть жадным.

Ранее Мачадо заявила о готовности отдать Трампу свою Нобелевскую премию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587335_rnd_7",
    "video_id": "record::42c153a9-2a0e-4723-a6e4-8fdb5ba42f3e"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+