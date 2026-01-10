Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну

Нобелевский комитет должен выдавать премию мира за каждый урегулированный конфликт. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал он.

7 января Трамп заявил, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира «по глупости», поскольку он «в одиночку завершил восемь войн» и «спас миллионы жизней».

5 января газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Трамп не намерен помогать лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо становиться президентом в связи с тем, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. По словам одного из собеседников издания, решение Мачадо принять награду стало ее «величайшим грехом» в глазах президента США.

В декабре Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Он отметил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам американского лидера, он не хочет быть жадным.

Ранее Мачадо заявила о готовности отдать Трампу свою Нобелевскую премию.