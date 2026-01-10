Размер шрифта
В аэропорту Шереметьево произошел коллапс с выдачей багажа

Baza: в Шереметьево тысячи пассажиров ждут чемоданы по 5-6 часов, начался бунт
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах. В терминале С тысячи пассажиров ожидают свои чемоданы по пять–шесть часов, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, багаж не выдают пассажирам как минимум 37 рейсов, самое раннее время прибытия которых — около 16:00. Всего в зоне выдачи находятся порядка трех тысяч человек. Пассажирам не предоставляют официальную информацию о причинах задержек.

«Люди сидят прямо на полу, среди ожидающих — дети и пожилые. Сообщается о потасовках между пассажирами и сотрудниками служб аэровокзала», — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, пассажиры скандируют требования вернуть им багаж и вступают в конфликты с сотрудниками аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани заявили, что причиной задержки в обработке и выдаче багажа стали сложные погодные условия. Отмечается, что организована раздача бутилированной воды и сендвичей. Также аэропорт принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров.

«Пассажиры... которые не имеют в багаже предметов срочной необходимости и предметы, подлежащие таможенному декларированию, могут выйти из зоны выдачи багажа и покинуть аэропорт. Ваш багаж будет доставлен по Вашему адресу», — указано в сообщении.

Ранее в московском аэропорту пассажиры начали задыхаться от паров химического вещества.

