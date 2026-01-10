Размер шрифта
Новости. Общество

Один из московских аэропортов вернулся к штатной работе

Аэропорт Внуково в Москве вернулся к работе в штатном режиме
Минтранс России

Московский аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани.

»Аэропорт Внуково возвращается к работе в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, интенсивность осадков в районе аэропорта заметно снизилась, ветер достигает 5 м/с. Также коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой находится в пределах нормы, в настоящее время идет подготовка к вылету задержанных рейсов.

Отмечается, что скоплений пассажиров во Внуково не наблюдается, багаж также выдается и принимается штатно.

Накануне официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что информация различных СМИ с точным подсчетом задержек и отмен рейсов в аэропортах на основе онлайн-табло вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров.

Он объяснил, что подсчеты данных онлайн-табло создают у россиян некорректное впечатление о реальном функционировании авиатранспортной системы, а также не отражают ее реальную многофакторную производственную деятельность и вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров.

Ранее стало известно о приостановке выдачи багажа в Шереметьево из-за непогоды.

