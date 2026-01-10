Трамп сравнил свою нынешнюю администрацию с предыдущей

Трамп: нынешняя администрация мне нравится больше, чем предыдущая

Президент США Дональд Трамп сказал, что его нынешняя администрацией лучше, чем предыдущая. Заявление прозвучало на встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме.

«Мне они нравятся больше, чем первая группа. У нас был отличный первый срок. Тоже были отличные люди», — сообщил Трамп.

При этом он отметил, что нынешняя команда значительно лучше предыдущей.

6 января Трамп выступил перед конгрессменами-республиканцами и подвел итоги первому году своего второго срока на посту главы государства. Политик сообщил однопартийцам, что вместе у них было «12 месяцев беспрецедентного успеха».

В апреле 2025 года Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Тогда он говорил, что его команда добилась исторических результатов. По словам лидера США, она побила все рекорды предыдущих администраций и продолжит усердно трудиться.

Летом политик поздравил американцев с полугодием своего президентства. Он отметил, что за шесть месяцев его пребывания в Белом доме страна превратилась из «безнадежной» в «горячую и уважаемую в мире».

Ранее Трамп заявил о начале золотого века Америки.