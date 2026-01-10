Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп сравнил свою нынешнюю администрацию с предыдущей

Трамп: нынешняя администрация мне нравится больше, чем предыдущая
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп сказал, что его нынешняя администрацией лучше, чем предыдущая. Заявление прозвучало на встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме.

«Мне они нравятся больше, чем первая группа. У нас был отличный первый срок. Тоже были отличные люди», — сообщил Трамп.

При этом он отметил, что нынешняя команда значительно лучше предыдущей.

6 января Трамп выступил перед конгрессменами-республиканцами и подвел итоги первому году своего второго срока на посту главы государства. Политик сообщил однопартийцам, что вместе у них было «12 месяцев беспрецедентного успеха».

В апреле 2025 года Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Тогда он говорил, что его команда добилась исторических результатов. По словам лидера США, она побила все рекорды предыдущих администраций и продолжит усердно трудиться.

Летом политик поздравил американцев с полугодием своего президентства. Он отметил, что за шесть месяцев его пребывания в Белом доме страна превратилась из «безнадежной» в «горячую и уважаемую в мире».

Ранее Трамп заявил о начале золотого века Америки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587287_rnd_5",
    "video_id": "record::c41dcfe4-ba1a-420a-8f3e-00c8fe209090"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+