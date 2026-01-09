Трамп рассказал, как США задержали еще один нефтяной танкер

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что нефтяной танкер Olina был задержан совместно с новыми властями Венесуэлы.

«В настоящее время танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть будет продана в рамках великой энергетической сделки, которую мы разработали для таких продаж», — поделился Трамп.

9 января Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов опубликовало видео захвата США нефтяного танкера Olina.

Командование отметило, что все прошло «без инцидентов».

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Ранее Лукашенко задался вопросом, зачем США захватили «пустой российский танкер».