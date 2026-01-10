Размер шрифта
Украинские беспилотники атакуют город в Липецкой области

SHOT: шесть взрывов раздались над Ельцом в Липецкой области, ПВО сбивает БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Около шести взрывов раздалось в небе над городом Елец в Липецкой области. По данным местных жителей, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники, пишет Telegram-канал SHOT.

Очевидцы сообщили, что начали слышать громкие звуки около 01:10, при этом они не стихают до сих пор.

«Всего к этому моменту было слышно 4-6 «гулких и басовитых» взрывов и видны вспышки в разных частях города», — отмечается в сообщении.

Местные жители говорят, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

9 января системы ПВО уничтожили восемь БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России. По данным Минобороны РФ, пять дронов уничтожили над территорией Липецкой области. Еще по одному дрону сбили над Белгородской, Воронежской и Курской областями. Удары дронов были отражены в период с 15:00 по 20:00 мск, уточнили в ведомстве.

6 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что падение БПЛА привело к возгоранию промышленного объекта в. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике.

