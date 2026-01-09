Размер шрифта
Новости. Общество

У историка Тамары Эйдельман обнаружили рак

Историк Тамара Эйдельман сообщила, что у нее диагностировали рак с метастазами
Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врачи диагностировали у историка и заслуженного учителя России Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) онкологическое заболевание, которое успело дать метастазы. Об этом она сообщила на своем сайте.

По словам историка, заболевание обнаружили после операции по удалению полипов в сентябре 2025 года в Португалии. Затем ей также пришлось перенести операцию по удалению матки. Однако после Нового года выяснилось, что опухоль дала метастазы.

«Увы, оптимистическое предположение о том, что все злокачественные клетки были изгнаны из моего организма, не соответствовало действительности. В один лимфоузел метастазы все-таки добрались. А значит — впереди химиотерапия и радиология», — написала историк.

В декабре прошлого года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма и фейках в отношении Эйдельман. Ей было заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса России «реабилитация нацизма» и по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

Ранее у бывшего президента Бразилии обнаружили рак кожи.

