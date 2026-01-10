Названы продукты, которые лучше не хранить в пластиковых контейнерах

Пластиковые контейнеры позволяют дольше сохранять продукты свежими, предотвращать запахи и брать еду с собой, что значительно упрощает питание вне дома. Кроме того, рекомендуется раскладывать блюда на порции и закрывать их в герметичные контейнеры во избежание размножения бактерий. Однако для того, чтобы контейнеры приносили пользу, нужно знать правила их использования и уметь читать маркировку.

Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская.

«Для хранения еды подходят только те контейнеры, материал которых допущен к контакту с пищевыми продуктами. Такие контейнеры имеют соответствующую маркировку — стилизованный рисунок в виде бокала и вилки. Среди пищевого пластика есть шесть разновидностей упаковок, начиная от пакетов для замораживания и заканчивая пластиковыми контейнерами в их привычном понимании», — объяснила она.

Для горячей еды не подходят контейнеры с маркировкой 1 (PET) — из полиэтилентерефталата, который может деформироваться под воздействием высоких температур. Также не рекомендуется нагревать тару с маркировкой 6 (PS) — из полистирола, который может деформироваться при +70 °С и выше.

«Наиболее устойчивым к температурам считается контейнер из полипропилена (PP), с маркировкой с цифрой 5 (выдерживает температуру до 130 °C), не выделяет токсинов и подходит для горячих продуктов, хранения масел и разогрева в микроволновке. Остывшую еду, холодные закуски можно держать в пластиковых контейнерах с маркировкой 2 HDPE (полиэтилен низкого давления) и 4 LDPE (полиэтилен высокого давления), полиэтилентерефталата (PET) и полистирола (PS). Однако если продукт содержит большое количество жира (сливочное масло, заправленные растительным маслом салаты и т.п.) — хранить их в контейнерах из полиэтилена (HDPE, LDPE) нельзя, так как полиэтилен не обладает достаточной жиростойкостью», — рассказала эксперт.

Убедиться в безопасности используемого контейнера можно по дополнительным значкам микроволновки, снежинки и бокала-вилки. Микроволновка подскажет о том, что контейнер можно подогревать. Снежинка — замораживать. Бокал-вилка — контейнер предназначен для еды.

Не стоит долго хранить в пластиковых контейнерах вне зависимости от их маркировки сырое мясо, рыбу, специи, чай, соусы, красящиеся овощи и кислые фрукты.

«Такие продукты выделяют соки, богатые белками — идеальную среду для размножения бактерий. Пластиковые контейнеры, которые используют не один раз, часто сложно полностью продезинфицировать, если при ручном мытье используются абразивные средстваа или жесткие щетки, так как при таком мытье на стенках внутри могут образоваться царапины. Лучше использовать стеклянную или металлическую тару. Однако следует помнить что и в этих контейнерах длительное хранение даже охлажденных продуктов невозможно, так как кроме бактерий на стенках емкости к порче продукта приводят кислород и бактерии, находящиеся внутри в воздушной среде контейнера. И наличие этих факторов не зависит от материала контейнера, они всегда будут в любом контейнере», — посоветовала Филинская.

Свекла, томатные соусы и куркума — эти продукты не опасны для здоровья, но их компоненты могут прочно впитываться в стенки контейнера, вызывая стойкое окрашивание и впитывание запахов. Это затрудняет санитарную обработку и приводит к накоплению бактерий в микропорах пластика.

Сильно кислые продукты (нарезанные лимоны, выделяющие сок, маринады, уксусные смеси) — высокая кислотность (из-за большого содержания органических кислот в этих продуктах) может приводить к реакциям кислоты с пластиком. Это может привести к выделению химических веществ и изменению вкуса продукта.

Чай и специи — эти продукты при хранении выделяют свои ароматические вещества в окружающую среду. Поэтому очень важны барьерные свойства материала контейнера (ароматопроницаемость) и возможность герметично его закрыть. Полиэтилены, полистирил и полипропилен по сравнению с полиэтилетерефталатом имеют более низкие барьерные свойства, поэтому чай и специи, хранящиеся в таких контейнерах, быстрее потеряют свой аромат. У полиэтилентерефталата ароматопроницаемость меньше, его барьерные характеристики выше, поэтому продукт будет храниться в таком контейнере дольше. Но для длительного хранения лучше выбирать стекло или пищевую керамику, у этих материалов по сравнению с пластиками барьерные свойства лучше. Это особенно важно для ароматных сортов чая, которые могут быстро потерять свои свойства.

«Пластиковые контейнеры подходят для краткосрочного использования, транспортировки и хранения непродолжительное время. Обращайте внимание на маркировку и в случае запланированного длительного хранения перечисленных выше продуктов — выбирайте стеклянные или металлические емкости — они безопаснее, долговечнее и легче поддаются полноценной дезинфекции», — резюмировала эксперт.

Ранее врач перечислила самые вредные способы приготовления еды.