США и Украина планируют подписать соглашение почти на триллион долларов

Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских и западных чиновников.
Новость дополняется.
