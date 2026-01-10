В Курской области после атаки ВСУ произошел пожар

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что после атаки украинского БПЛА в одном из частных домов начался пожар.

«Противник атаковал территорию дома в хуторе Фонов Рыльского района. На втором этаже дома начался пожар», — поделился Хинштейн.

Он уточнил, что пострадавших в результате попадания дрона нет, в доме проживают два человека. На месте пожара работает специальная комиссия, которая фиксирует все повреждения.

Накануне системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России.

8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Грайворонского округа региона Дмитрий Панков получил ранение во время атаки украинского беспилотника. Чиновник выехал в село Головчино, он собирался осмотреть место атаки вражеских дронов. В этот момент противник повторно атаковал объект.

Ранее в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили здания.