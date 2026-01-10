Трамп заявил о планах проведения «второй волны» военной операции в Венесуэле

Трамп: США планировали вторую волну операции в Венесуэле, но она не потребуется

США планировали вторую волну военной операции в Венесуэле, но она не потребуется. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме.

«Мы так хорошо ладим с людьми, которые... представляют Венесуэлу, что вторая волна, я думаю, не потребуется. Мы планировали вторую волну, но первая волна была столь мощной, успешной и действенной», — сказал он.

По его словам, руководство Венесуэлы поступило «правильно и умно», поскольку не пожелало «второй волны». Трамп отметил, что США сконцентрировали около Венесуэлы «огромное число мощнейших в мире кораблей» и выразил надежду, что американским военным не придется их использовать.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».