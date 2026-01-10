Размер шрифта
Новости. Общество

Синоптики назвали количество выпавших в Москве осадков 9 января

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве 9 января выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, выпало 21,4 мм осадков, а предыдущий абсолютный максимум осадков за эту дату составлял 12,9 мм и был зарегистрирован в 1976 году», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что абсолютный рекорд принадлежит 1970 году с 23 мм осадков.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что снегопад, обрушившийся накануне на Москву и Московскую область, прекратится 10 января.

При этом в синоптики отметили, что ближе ко второй половине дня 10 января не исключены небольшие осадки, тогда как в настоящее время интенсивность осадков значительно уменьшилась, а в некоторых районах Москвы и Подмосковья снег совсем перестал идти.

До этого стало известно, что циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву. Так, из‑за сложных погодных условий было ограничено движение транспортных средств на участке трассы М‑8 от 111 до 134 км в Ярославской области, а сотни водителей уже более 8 часов стоят в пробках на федеральных трассах.

Ранее снегоуборщики застряли в снегу в Подмосковье.

