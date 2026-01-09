Макрон созывал парламент для ввода войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался уговорить высшее военное руководство и глав парламентских фракций в необходимости ввода войск на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом пишет издание L.

Как пишут авторы публикации, Макрону не удалось получить стопроцентной поддержки во время встречи, прошедшей 8 января. Речь якобы шла о размещении контингента в размере шести тысяч человек в составе международных сил из десяти тысяч человек, включая военных Великобритании.

По информации издания, Макрон говорил о поддержке со стороны США, однако не все депутаты поверили в искренность обещаний со стороны Вашингтона. В частности, в них усомнилась глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано.

«Нет никаких оснований доверять [президенту США] Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», — отметила Пано.

6 января премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ, когда военные действия прекратятся.

Британский политик сообщил, что Лондон и Париж согласовали дальнейшие шаги с другими членами «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине).

Ранее спецпосланник Трампа заявил о «значительном прогрессе» по Украине на встрече «коалиции желающих».