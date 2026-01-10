В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока. Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко рассказал, что после очередной серии взрывов в Киеве зафиксировали повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением.

Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без электроснабжения также остаются три тысячи потребителей в Черниговской области.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике.