Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Ярославской области восстановили движение легковых автомобилей

Евраев: движение легковушек запущено на трассе М-8 в Переславль-Залесском округе
Иосиф Ковнеров/VK

Движение легкового транспорта возобновлено в обоих направлениях на федеральной трассе М-8 в Ярославской области после введенных ранее ограничений из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Дорожная обстановка на федеральной трассе М-8 в Переславль-Залесском округе постепенно стабилизируется. Сейчас в обе стороны идет пропуск легковых автомобилей», — написал он.

По его словам, движение грузового транспорта временно приостановлено. Евраев объяснил, что основная причина пробок связана с трудностями при подъеме большегрузов на переславские горки. Фуры буксуют на подъемах, перекрывая движение, при этом многие из них едут с перегрузом.

Губернатор напомнил, что для автомобилистов на трассе М-8 развернут мобильный пункт обогрева МЧС. Также организован пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» в Переславле-Залесском. По данным Евраева, за помощью для ночлега обратилась пока только одна семья.

Он рекомендовал жителям по возможности воздержаться от поездок в Москву в текущих погодных условиях или использовать альтернативные маршруты.

До этого Евраев сообщил, что многокилометровая пробка образовалась на выезде из Переславля-Залесского в сторону Москвы из-за непогоды, нескольких ДТП и застрявших на подъемах большегрузов. В связи с этим было введено ограничение движения транспорта на участке трассы М8 с 111-го по 134-й километр.

Ранее сообщалось, что циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587377_rnd_8",
    "video_id": "record::4e776ce1-9ce8-4916-a3a0-f8f169625bf8"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+