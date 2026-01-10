В Ярославской области восстановили движение легковых автомобилей

Движение легкового транспорта возобновлено в обоих направлениях на федеральной трассе М-8 в Ярославской области после введенных ранее ограничений из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Дорожная обстановка на федеральной трассе М-8 в Переславль-Залесском округе постепенно стабилизируется. Сейчас в обе стороны идет пропуск легковых автомобилей», — написал он.

По его словам, движение грузового транспорта временно приостановлено. Евраев объяснил, что основная причина пробок связана с трудностями при подъеме большегрузов на переславские горки. Фуры буксуют на подъемах, перекрывая движение, при этом многие из них едут с перегрузом.

Губернатор напомнил, что для автомобилистов на трассе М-8 развернут мобильный пункт обогрева МЧС. Также организован пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» в Переславле-Залесском. По данным Евраева, за помощью для ночлега обратилась пока только одна семья.

Он рекомендовал жителям по возможности воздержаться от поездок в Москву в текущих погодных условиях или использовать альтернативные маршруты.

До этого Евраев сообщил, что многокилометровая пробка образовалась на выезде из Переславля-Залесского в сторону Москвы из-за непогоды, нескольких ДТП и застрявших на подъемах большегрузов. В связи с этим было введено ограничение движения транспорта на участке трассы М8 с 111-го по 134-й километр.

Ранее сообщалось, что циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву.