Москва призвала Лондон отказаться от необоснованной конфронтационной политики

Россия в связи с ответными мерами на санкции Великобритании по «делу Магнитского» призывает Лондон отказаться от необоснованной конфронтационной линии в отношении российского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Россия вводит персональные санкции против 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию страны.

Санкции были введены «в ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности». Попавшие в «черный список» граждане Британии не смогут въехать в Россию.

Ранее МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. Всего в данном списке оказались 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

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