Лавров подчеркнул неприемлемость попыток подвергнуть сомнению заявление по Карабаху

Попытки подвергнуть сомнению заявление президентов России и Азербайджана и премьера Армении по Нагорному Карабаху неприемлемы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Ереван в субботу, 21 ноября.

По его словам, в ходе переговоров в субботу стороны в первую очередь уделили внимание задачам, связанным с обеспечением четкого и полноценного выполнения пунктов трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе и об осуществлении миротворческой операции, помощи мирному населению.

«Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми», — сказал российский министр.

Он отметил, что стороны подтвердили решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в армянскую столицу приехали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МЧС РФ Евгений Зиничев, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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