Макрон заявил о готовности Франции защитить наследие Карабаха

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в ходе переговоров по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщается, Макрон обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября.

«Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности», — сказано в заявлении.

Отмечается, что французский лидер в ходе беседы с этими политиками также заявил «об активных усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

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