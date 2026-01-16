В США назвали преимущества для России после запуска «Орешника»

Недавний запуск ракеты «Орешник» закрепил за Россией доминирование над Западом в гонке вооружений 21-го века. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер на YouTube.

По его словам, сегодня мир находится в разгаре новой гонки вооружений, «где Россия обладает всеми преимуществами».

Риттер утверждает, что получение такого оружия стало козырем России в обеспечении стратегической безопасности в отношениях с западными странами.

Запустив вторую ракету «Орешник», Россия продемонстрировала, что это оружие теперь является основополагающей частью их ядерного стратегического сдерживания против Европы и США. Сейчас у России явное преимущество, добавил экс-разведчик.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна создать собственный аналог российского гиперзвукового комплекса «Орешник», так как находится в зоне его досягаемости. Он назвал удар по целям на Украине «сигналом» и призвал Францию, Великобританию и Германию добиться в этом направлении прогресса.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Европа не создаст аналог «Орешника».