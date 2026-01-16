Размер шрифта
«Женщину пришлось вырезать»: в Находке автомобиль разбился в жестком ДТП

Mash: авто жестко столкнулось с автобусом в центре Находки 
В городе Находка Приморского края автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«От удара вылетел двигатель, есть пострадавшие. ДТП напротив Парка культуры и отдыха: женщину-водителя из Toyota Vitz зажало, спасателям пришлось вырезать ее из искореженного металла. После ее увезли в больницу. Перед «японки» буквально всмятку», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, водительница Toyota Vitz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, после чего протаранила автобус. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон: одна из пассажирок получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

До этого в Ленинградской области бензовоз съехал в кювет и перевернулся.

Ранее в Москве на видео попали первые секунды после стрельбы на остановке.
 
