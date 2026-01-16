В Совфеде спрогнозировали последствия выхода из НАТО для Дании

В случае выхода из НАТО Дания утратит свою политическую идентичность, однако вероятность такого шага невысока. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, выход Дании из альянса станет для НАТО «неприятным шагом», так как создаст «опасный прецедент». Сейчас вероятность такого исхода мала, несмотря на сообщения о угрозах правительства Дании выйти из НАТО в случае аннексии Гренландии, отметил Пушков.

«Угроза Дании выйти из НАТО выглядит больше, как попытка шантажа со стороны обиженной страны с полузабытыми имперскими рефлексами, чем как реальная угроза. В Вашингтоне это, видимо, понимают. Но даже если Дания решится на такой шаг, для Трампа ее пребывание в НАТО намного менее важно, чем Гренландии с ее 2,1 млн квадратных километров территории и выходом на Арктику в составе США», — подчеркнул Пушков.

По словам сенатора, сейчас Дания играет в НАТО роль, «несоразмерную ее территории, численности населения и военным возможностям», что делает страну «более весомой в Европе». Поэтому от выхода из НАТО больше всего потеряла бы сама Дания, «для которой пребывание в альянсе — решающий фактор ее политического веса», отметил сенатор.

Однако и НАТО бы в таком случае впервые с 1949 года «потеряло бы свою целостность», считает Пушков.

«Но для Дании выход из НАТО означал бы утрату всех сильных сторон своего политического положения — и ни одного плюса. Что и побуждает сделать вывод о невысокой вероятности такого развития событий. От выхода из альянса Дания не приобрела бы ровным счетом ничего, оставшись всего лишь небольшой страной, затерянной на берегах Балтики», — добавил сенатор.

15 января экс-глава МИД Австрии сказала ТАСС, что Дания дала четкий сигнал о том, что может выйти из НАТО в случае захвата США Гренландии. В январе 2026 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что атака США на Гренландию станет концом для НАТО.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп рассказал, что США намерены захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Власти острова и Дании выступили против такого шага.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, однако она значимых результатов не принесла. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии. По информации СМИ, европейские страны НАТО отправят в Гренландию всего 34 солдата.

Ранее Минфин Франции предупредил США об экономических последствиях захвата Гренландии.