На Москву и Подмосковье надвигаются 30-градусные морозы

Синоптик Ильин: в Москве и Подмосковье ударят морозы до -30 градусов
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Середина января принесет в столичный регион сильные морозы, температура воздуха опустится до -30 градусов. Об этом в беседе с RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Холодать начнет уже с предстоящих выходных, в отдельных районах ожидается до -20 градусов, в столице температура воздуха будет колебаться от -13 до -15 градусов. На северо-западе Московской области будет потеплее – от -11 до -13 градусов, рассказал Ильин.

В ночь с субботы на воскресенье в северо-западных районах прогнозируется -13…-15 градусов, в столице от -14 до -16 градусов, а в южных районах – до -20 градусов. В крещенскую ночь сильных морозов, по словам Ильина, не ожидается, температура воздуха останется в пределах -8…-13 градусов.

«А вот существенное похолодание в столичном регионе можно ожидать в пределах 23—25 января. В Москве и Московской области температура может опуститься до -30…-25 градусов», — заключил синоптик.

Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь за две недели.

