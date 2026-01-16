Размер шрифта
В Гарварде сообщили о странных изменениях у кометы 3I/ATLAS

Астрофизик Леб: у кометы 3I/ATLAS нашли необычное свечение после перигелия
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

У межзвездного объекта 3I/ATLAS выявили новую аномалию, связанную с изменениями облака пыли и газа вокруг него. Об этом в своем блоге сообщил астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб.

По его словам, ученых удивило отсутствие следов микроскопических пылевых частиц, которые обычно усиливают синий оттенок свечения за счет рэлеевского рассеяния. Леб отметил, что такие частицы при обычных условиях подвергались бы сильному давлению солнечной радиации и формировали классический кометный хвост, направленный от Солнца. Однако у 3I/ATLAS подобного хвоста не наблюдается.

Ученый считает, что это может указывать на наличие вокруг объекта значительной массы пыли с более крупными частицами, чем у типичных комет. Именно этим, по его мнению, объясняется необычное поведение межзвездного тела.

Кроме того, Леб обратил внимание на изменения в свечении ареола, окружающего объект, после прохождения перигелия. Сейчас он излучает рассеянный свет с синевато-голубым оттенком, что также нехарактерно для стандартных комет.

Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позднее ученые установили, 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Большинство ученых склоняются к мнению, что это именно межзвездная комета. Однако Леб допустил версию искусственного происхождения объекта и считает, что это может быть огромный «инопланетный корабль», поскольку объект демонстрирует признаки искусственного происхождения.

Ранее на комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию.

