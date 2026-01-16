На подростка завели уголовное дело после поджога кинотеатра в Москве

СК: в Москве против подростка расследуют дело о повреждении имущества кинотеатра

В отношении подростка, который осенью прошлого года поджег кинозал в Москве по указанию аферистов, расследуется дело об умышленном повреждении имущества. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в покушении на умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ)», — приводит слова Петренко Telegram-канал СК.

Юношу отправили под домашний арест, добавили в ведомстве.

Все произошло в ноябре 2025 года в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Школьник общался с новой знакомой и отправил ей геолокацию. После этого мошенники позвонили ему и сообщили, что он нарушил закон. Позже он купил на заправке бензин и отправился в ТЦ.

В соцсетях были опубликованы кадры, на которых видны горящие сиденья в кинозале. Вскоре 16-летнего школьника задержали полицейские.

Ранее в Новосибирске юноши устроили теракт на железной дороге и пошли под суд.