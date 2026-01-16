Размер шрифта
Опрос показал, что работу Путина одобряют большинство россиян

ВЦИОМ: работу Путина одобряют почти 78% россиян
Михаил Климентьев/РИА Новости

Работу президента России Владимира Путина одобряют 77,8% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось в период с 29 по 30 декабря 2025 года среди 1600 россиян совершеннолетних граждан страны.

О том, что они доверяют главе государства, сообщили 80,9% респондентов.

Большинство россиян также положительно оценивают работу правительства. Как отмечается в исследовании, одобряют деятельность кабинета министров 51,6% опрошенных, а не одобряют — 19,3%. О доверии к председателю Михаилу Мишустину заявили 63,4% россиян, а 18,6% признались, что не испытывают к нему доверия.

Кроме того, участникам исследования задали вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Поддержать «Единую Россию» на выборах готовы 34,1% участников опроса, 10,9% проголосовали бы за ЛДПР, 9,9% - за КПРФ, 7,7% отдали бы свой голос за партию «Новые люди», 5,7% — за партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Среди опрошенных было 9,7% граждан России, которые указали непарламентские партии.

Ранее Путин рассказал о мотивации в работе.

