США и Франция призвали РФ прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

Соединенные Штаты и Франция хотят от России большей ясности по условиям прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в соответствующих договоренностях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

В ходе переговоров госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Париже стороны подробно обсудили Нагорный Карабах, рассказали в Госдепе.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств США и Франции признали предпринятые Россией действия, которые привели к режиму прекращения огня.

В то же время все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров данного соглашения, и в том числе о роли Турции, добавили в пресс-службе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в карабахском регионе. По словам Эрдогана, стороны примут участие в «совместной миротворческой миссии». Российская сторона опровергает подобные утверждения.

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