Трамп поздравил НАСА с успешным стартом Crew Dragon
Президент США Дональд Трамп поздравил НАСА с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon. Об этом он пишет у себя в Twitter, напоминия о заслуге своей администрации.
«Великолепный запуск! НАСА было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно (агентство - ред.) снова «горяченькое», самое продвинутое, (самый лучший) космический центр в мире, далеко впереди всех!» — написал Трамп.
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon впервые стартовала к Международной космической станции (МКС) с четырьмя астронавтами. NASA вела прямую трансляцию.
Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути находятся на пути к МКС.
Это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
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