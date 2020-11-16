Санду принимает поздравления с победой на выборах от политических лидеров Молдавии

Лидеры основных политических сил Молдавии поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах. По итогам обработки более 99% протоколов она набрала 56,91% голосов, передает ТАСС.

Поздравил Санду и лидер парламентской группы «Про-Молдова», экс-спикер парламента Андриан Канду, известный своей близостью к бежавшему в прошлом году из страны молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку. «Поздравляем Майю Санду! Республика Молдова сделала важный шаг для перезагрузки государства», - написал Канду в Facebook, призвав Санду вывести сторонников действующего президента из состава правительства.

А еще один бывший кандидат в президенты Молдавии - лидер «Нашей партии» Ренато Усатый - ночью лично приехал в штаб Санду. Как передал корреспондент ТАСС, он молча проследовал в здание с большим букетом желтых роз.

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