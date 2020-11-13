В Кремле считают сомнительным повод для санкций против РФ из-за Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает повод для введения санкций в отношении российских высокопоставленных чиновников из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным «более чем сомнительным». Об этом он сказал в интервью RT.

«Повод для этих санкций был более чем сомнительный, санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента», — сказал Песков.

Ранее Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с Навальным.

В санкционный список, в частности, вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже подготовила ответные зеркальные санкции против Германии и Франции.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеркально за Навального: Россия ответила на санкции Германии и Франции

— Россия ввела ответные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

— Лавров: Россия ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального