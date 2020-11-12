Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабахе не будет

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе не будут присутствовать турецкие миротворцы, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что об этом решении четко сказано в совместном заявлении глав России, Армении и Азербайджана.

Тем не менее, по словам министра, наблюдатели из Турции будут работать в создаваемом российско-турецком центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Лавров пояснил, что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этим центром.

Ранее Турция вновь заявила об участии в миссии миротворцев в Карабахе, несмотря на опровержения.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.