Путин назначил нового вице-премьера и министров
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин назначил пять новых министров и вице-премьера. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Кремля.
Бывший министр энергетики Александр Новак стал вице-премьером. Его место занял Николай Шульгинов.
Главой Минприроды назначен экс-министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, на его должность поставили Алексея Чекункова.
Минстрой России возглавил Ирек Файзуллин, Минтранс — Виталий Савельев.
Ранее Кремль объяснил отставку ряда министров ротацией.