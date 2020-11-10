Путин назначил нового вице-премьера и министров

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Президент России Владимир Путин назначил пять новых министров и вице-премьера. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Кремля.

Бывший министр энергетики Александр Новак стал вице-премьером. Его место занял Николай Шульгинов.

Главой Минприроды назначен экс-министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, на его должность поставили Алексея Чекункова.

Минстрой России возглавил Ирек Файзуллин, МинтрансВиталий Савельев.

Ранее Кремль объяснил отставку ряда министров ротацией.