Захарова прокомментировала отказ Британии посылать представителя на инаугурацию Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «каким-то скалозубством» отказ ряда стран НАТО, включая Великобританию, направлять своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня один вопрос: а есть еще чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал», — заявила она.

До этого Захарова заявила, что РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом.

Россия не ставит перед собой задачи добиться понятия и принятия в странах, которые сначала объявили сдерживание РФ, а потом решили нанести ей стратегическое поражение, отметила дипломат.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.