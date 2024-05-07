Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала отказ Британии посылать представителя на инаугурацию Путина

Захарова назвала скалозубством отказ Британии от участия в инаугурации Путина

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «каким-то скалозубством» отказ ряда стран НАТО, включая Великобританию, направлять своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня один вопрос: а есть еще чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал», — заявила она.

До этого Захарова заявила, что РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом.

Россия не ставит перед собой задачи добиться понятия и принятия в странах, которые сначала объявили сдерживание РФ, а потом решили нанести ей стратегическое поражение, отметила дипломат.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.

Все новости на тему:
Инаугурация президента РФ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами