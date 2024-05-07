Иностранные наемники стали чаще отказываться ехать воевать за Украину даже за большие деньги. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже», — сказал он.

Рогов отметил, что это заставляет украинские власти усиливать давление на западные страны в вопросе принудительной отправки на Украину их регулярных войск.

5 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявлял об оттоке наемников из рядов ВСУ.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что украинская армия испытывает трудности из-за массового дезертирства под Часовым Яром. Там продолжается активное наступление российских войск и в плен сдаются бойцы лучших украинских бригад.

Ранее наемник ВСУ из Чехии рассказал о состоянии украинских военных.