Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов сообщил об участившихся отказах наемников воевать за Украину

Рогов: наемники чаще отказываются воевать за Украину даже за большие деньги

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Иностранные наемники стали чаще отказываться ехать воевать за Украину даже за большие деньги. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже», — сказал он.

Рогов отметил, что это заставляет украинские власти усиливать давление на западные страны в вопросе принудительной отправки на Украину их регулярных войск.

5 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявлял об оттоке наемников из рядов ВСУ.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что украинская армия испытывает трудности из-за массового дезертирства под Часовым Яром. Там продолжается активное наступление российских войск и в плен сдаются бойцы лучших украинских бригад.

Ранее наемник ВСУ из Чехии рассказал о состоянии украинских военных.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами